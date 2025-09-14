Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi: 35 Madde Oy Birliğiyle Değişti

Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi Altınpark’ta yapıldı; tüzükte 35 madde oy birliğiyle değiştirildi, divan ve komisyon üyeleri seçildi, 62 yeni üye tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 17:51
Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi: 35 Madde Oy Birliğiyle Değişti

Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi Altınpark'ta Gerçekleşti

Zafer Partisi, teşkilatlanma yapısını güçlendirmek ve partinin geleceğe dönük hukuki altyapısını kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi'ni Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Divan ve Komisyon Kadroları Oy Birliğiyle Belirlendi

Kongrede divan başkanlığı için önerilen Seyit Yücel ile divan üyeleri olarak Ayşe Nur Alp (Genel Başkan Yardımcısı), Mahmut Karaaslan (Genel İdare Kurulu üyesi), Ender Oğuz (Kocaeli İl Başkanı) ve katip üyeliğe İbrahim Kaan Erten (Genel Başkan Yardımcısı) oy birliğiyle seçildi. Yücel, delegelerin güvenine teşekkür etti.

Tüzük İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'na Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır, komisyon üyeliklerine ise Ferruh Özkan, Erçağ Metiner, Alperen Carus ve Avukat Alperen Akbaş seçildi.

Özdağ: "Tüzük Değişikliği Geleceğin Hukuki Altyapısı İçin"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, komisyon çalışmalarının başlamasının ardından kürsüye çıkarak partinin hızla güçlendiğini vurguladı. Özdağ, "Zafer Partisinin geleceğe doğru yürüyüşünün hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla tüzük değişikliğine gidiyoruz." dedi.

Özdağ sözlerine devamla, "4 yıl önce 'bilim, birlik, barış' diyerek çıktığımız yolda, milletimizle birlikte emin adımlarla zaferimize doğru yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere dikkat çeken Özdağ, "Türkiye'yi bu zor dönemden çıkartacak, karşı karşıya olduğu milli üretim krizi, sığınmacılar krizi ve ekonomik krizi aşacak kadrolar Zafer Partisi kadrolarıdır." ifadelerini kullandı. Ayrıca kongrenin sadece parti içi düzenlemelerle sınırlı olmadığını belirterek, "Dünyada, bölgemizde ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri doğru analiz etmeden ülkemizin ağır sorunlarını aşmamız mümkün değildir." dedi.

Yeni Üyeler ve Tüzük Değişikliği

Kongurta sonunda CHP üyeliğinden istifa eden Prof. Dr. Nevzat Gültekin, Memleket Partisinden istifa ederek Zafer Partisine katılan Fahrettin Eroğlu ve Selçuk Dede başta olmak üzere toplam 62 yeni üye kamuoyuna tanıtıldı.

Kongrede parti tüzüğünün 35 maddesi oy birliğiyle değiştirilerek yürürlüğe kondu.

Not: Kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlığına verilen önerge okundu ve işlemler buna göre sürdürüldü.

