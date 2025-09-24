Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Şanlıurfa'da Temaslarda Bulundu

Gündeminde STK ve ticaret vardı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özdağ, kentteki temasları kapsamında Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu Şanlıurfa Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şanlıurfa Şubesi'ni ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Balıklıgöl ziyareti ve esnafla buluşma

Daha sonra, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezen Özdağ, balıklara yem attı.

Özdağ, bölgedeki esnafı da ziyaret ederek yanına gelenlerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

