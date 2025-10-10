Zafer Sırakaya Aydın'da: "Gazze'nin Hesabını Vermeye Mukellefiz"

AK Parti heyeti Aydın'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti ve ardından partisinin İl Başkanlığı binasında konuştu.

Gazze ve sorumluluk vurgusu

Sırakaya, Orta Doğu'daki zulüm ortamı, batıdaki artan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı karşısında çözümün "bu topraklarda" olduğuna dikkat çekti.

"Mesuliyetimizin kolay olmadığı, mesuliyetimizin yüksek olduğu, sorumluluklarımızın bizim omuzlarımızın üzerinde olduğunun bilinci içinde olacağız..."

Sırakaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesuliyetimizin kolay olmadığı, mesuliyetimizin yüksek olduğu, sorumluluklarımızın bizim omuzlarımızın üzerinde olduğunun bilinci içinde olacağız ve Gazze'deki her bir annenin hesabını vermekle de mükellef olduğumuzun bilinci içinde olacağız."

Son 2 yılda Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Sırakaya, "Sadece son 2 yılda Gazze'de işlenen soykırıma baktığımız zaman 67 bin insanın, bildiğimiz kadarıyla bu da şehit edildiği" ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin uluslararası platformlardaki tepkisine vurgu yaptı.

"Türkiye susarsa merhamet diz çöker. Merhametin diz çökmemesi için Türkiye'nin güçlü olması gerekir."

İç güvenlik ve şehitlere saygı

Sırakaya, terörsüz bir Türkiye hedefiyle iç cepheyi güçlendireceklerini belirterek, şehitler ve gaziler konusunda hassasiyet vurguladı: "Bu süreç içinde kesinlikle şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek, onları rencide edecek bir davranış içinde asla olmadık ve olmayacağız. Çünkü bu hareketin liderinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Savunma sanayii ve dış politika

Sırakaya, savunma sanayisinde Türkiye'nin yüzde 82 yerlilik oranına ulaştığını belirtti ve sanayi ihracatındaki ilerlemeyi şu sözlerle anlattı: "Artık 2002 yılında 200 milyon dolar olan savunma sanayisindeki ihracatı 7,4 milyar dolara çıkartmış, bugün dünyadaki İHA ve SİHA satışlarında pazardaki payını yüzde 65 oranına yükseltmiş."

Sırakaya, dış politika faaliyetlerine de değinerek Cumhurbaşkanı'nın 2024 ve 2025 ziyaret sayılarına değindi ve Afrika ile ticaret hacmindeki büyümeyi vurguladı: "2002 yılında sadece Afrika ülkelerine olan ticaret hacmimiz 4,6 milyar iken, bugün tam 9 kat artırarak gelmiş olduğu noktaya bakıyoruz."

Yerel tepkiler ve anma

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İsrail'in Gazze'deki yaklaşık 2 yıllık operasyonlarına ilişkin, Türkiye'nin ses, söz ve insani yardımla Gazzeli kardeşlerin yanında olduğunu belirtti ve barış temennisinde bulundu.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de programda söz aldı.

Sırakaya, daha sonra Batı Şeria'da katıldığı gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesindeki kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Gazetecilere, Eygi'nin Filistin'deki soykırıma karşı kıyama kalktığını ve bu nedenle kabri ziyaret edip onu andıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (ortada), Aydın'daki temasları kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.