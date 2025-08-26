Zafer Sırakaya: Erbil Ziyaretinde "Terörsüz Türkiye" Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya Erbil Ziyaretini Değerlendirdi

MUHAMMET KURŞUN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Irak'ın Erbil kentine gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerde öne çıkan hassasiyet: "Terörsüz Türkiye"

Sırakaya, ziyaret boyunca yetkililer, siyasi partiler ve STK'larla görüşerek Türkiye'nin bölgedeki hassasiyetini aktarma fırsatı bulduklarını belirtti. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani başta olmak üzere muhataplarla yapılan görüşmelerde Türkiye'nin özellikle "terörsüz Türkiye" noktasındaki kaygılarının açıkça ifade edildiğini vurguladı.

Sırakaya, bölgedeki tüm tarafların Türkiye'nin terörle mücadele hassasiyetini dikkate almasının değerine işaret ederek şunları söyledi: "PKK terör örgütü olsun, FETÖ terör örgütü olsun, DEAŞ terör örgütü olsun bunlarla amasız fakatsız lakinsiz bir şekilde mücadelesini gerçekleştirmiş olan Türkiye'mizin bu hassasiyetinin buradaki tüm siyasi partiler tarafından bölge ve merkezi hükümet tarafından dikkate alınması son derece kıymetli. Bölgemizde herhangi bir şekilde bir terör örgütünün kendisine alan bulmuş olması bölgenin istikrarı anlamında son derece tedirgin edici bir durumdur."

Diplomasi, stratejik işbirliği ve bölgesel güvenlik

AK Parti Dışişleri Başkanlığı heyeti olarak Irak ile ikili ilişkilerin en üst seviyede seyretmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Sırakaya, hem diplomatik temasların hem de stratejik işbirliğinin geldiği noktanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Türkiye ile Irak ilişkilerinin yalnızca iki ülke arasında değil, bölge ülkelerini kapsayan bir güvenlik havzası ve barış adası olma yönünde ilerlediğini gözlemlediklerini aktardı.

Sırakaya, Türkiye'nin bölgesel konularda ve Irak'ın iç işleriyle ilgili alanlarda katkı sunmaya devam edeceğini söyledi ve Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını hatırlatarak "Türk, Kürt, Arap birlikteliğinin bölge barışı için ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu" burada tekrar vurguladıklarını bildirdi.

Erbil-Bağdat sorunları ve Türkiye'nin rolü

Sırakaya, Erbil ile Bağdat merkezi hükümeti arasındaki bazı sorunların çözümünde Türkiye'den destek talep edildiğini belirterek, her iki tarafın daha mutedil yaklaşımla çözüme gitmesinin arzu edildiğini söyledi. Petrol akışının yeniden başlaması konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu tekrarladıklarını aktardı.

Ayrıca bölge yönetimi ile merkezi hükümet arasındaki maaş ödemelerinde yaşanan aksamalara dikkati çeken Sırakaya, bu konularda Türkiye'nin katkısının önemli olduğunu ifade ettiklerini belirtti.

Ticaret hacmi ve sınır kapısı önemi

Sırakaya, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilere değinerek, "Irak ile yaklaşık 17 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Bunun yaklaşık yüzde 30'luk kesimini IKBY ile gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Bu çerçevede Habur Sınır Kapısı geçişlerinde kolaylık sağlanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Terörle mücadele ve bölgesel kararlılık

Sırakaya, bölgedeki tüm ülkelerde terör örgütlerinin alan bulmaması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Biz bölgemizde asla sadece terörsüz Türkiye değil aynı zamanda Suriye'de, aynı zamanda Irak'ta, aynı zamanda İran'da da bu terör örgütünün herhangi bir uzantısının alan bulmaması için mücadele ediyoruz." dedi.

Ayrıca demokratik itirazların demokratik ortamda dile getirilebilmesinin önemine dikkat çekti.

Irak Türkmen Cephesi ziyareti ve dönüş çalışmaları

Sırakaya, Irak Türkmen Cephesi (ITC)'ni ziyaret ettiklerini, Türkmenlerin eğitimden siyasete, kültürden ekonomiye kadar geniş bir yelpazede sorunlarını dinlediklerini aktardı. İki günlük ziyaret sonrası elde edilen birikim ve tecrübelerin ilgili kurumlarla paylaşılacağını ve Cumhurbaşkanı'na detaylı bilgi aktarılacağını sözlerine ekledi.