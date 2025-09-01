Zamir: Yurt Dışındaki Hamas Liderlerini de Hedef Alacağız

Gazze saldırısının ardından yurt dışı uyarısı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentine düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini ileri süren açıklamaların ardından, yurt dışındaki Hamas yöneticilerini de hedef alma tehdidinde bulundu.

Zamir, Kuzey Komutanlığı'ndaki askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Hamas'ın yönetici kadrosunun büyük kısmı yurt dışında ve onlara da ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı ayrıca, Ebu Ubeyde'ye yönelik saldırının Yemen, Lübnan, Suriye gibi ülkelerde gerçekleştirilen operasyonların devamı olduğunu ve bunun "son olmayacağını" ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Gazze'ye dün düzenledikleri saldırıda İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini iddia etmiş, saldırıların yoğunlaştırılmasıyla birlikte daha fazla üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edeceklerini belirtmişti.