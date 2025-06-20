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Zapatero: Türkiye'nin AB Üyeliği Barış İçin Anahtar

Eski İspanya Başbakanı Zapatero, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin dünya barışı üzerindeki etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 18:08
Zapatero: Türkiye'nin AB Üyeliği Barış İçin Anahtar

Eski İspanya Başbakanı Zapatero, Barış İçin Türkiye'nin AB Üyeliğine Dikkat Çekti

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğinin tarihsel ve güncel önemine vurgu yaptı.

Zapatero, Türkiye'nin AB üyesi olmasının günümüzdeki savaşların önüne geçebileceğini belirterek, "Türkiye, AB üyesi olsaydı günümüzde yaşanan savaşlar olmazdı. Rusya, Ukrayna'ya savaş açamaz, İsrail Gazze'ye saldıramazdı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB Üyeliği: Geçmişte, Şimdi ve Gelecekte Anahtar

Türkiye'nin AB üyeliğinin geçmişte anahtar bir önem taşıdığını, şimdi de kabul görmesi gerektiğini söyleyen Zapatero, "Türkiye'nin katılımı ile AB daha önemli olacak, tarihi bir vizyona ve siyasi akla sahip olacaktır" şeklinde konuştu.

Gazze'deki Durum Tarihi Etkiliyor

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki durumu hakkında da görüşlerini paylaşan Zapatero, "Yahudi soykırımı dünya tarihini değiştirdi. Gazze'de yaşananlar da dünya tarihini değiştirecektir" diyerek, bu barbarlıkların durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

NATO Savunma Harcamaları Üzerine Eleştiriler

Zapatero, ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen savunma harcamalarının GSYİH'nin %5'ine çıkarılması talebine sert eleştirilerde bulundu: "Savunma harcamalarının artırılması eşitsizlikleri büyütmekten başka bir işe yaramayacak" dedi.

İslam Korkusu ve Küresel Barış

Konuşmasında İslam korkusu ve bunun neden olduğu sorunlara da değinen Zapatero, "Orta Doğu'da yaşananların bilançosu içler acısı" diyerek, barış için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Rolü ve Uluslararası İşbirliği

Panelin açılışında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de, Birleşmiş Milletler'in (BM) reform ihtiyacına dikkat çekti. Ezberci, "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatarak, mevcut küresel ihtiyaçların karşılanması için reformun zorunlu olduğunu vurguladı.

Ayrıca, panelde Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajı da yayımlandı. Altun, BM'nin mevcut işleyişinde eksiklikler olduğunu belirterek "BM daha kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir olmalıdır" dedi.

Akademisyenler, diplomatlar ve ekonomistlerin katıldığı panelde, çok taraflılık, insan hakları ve uluslararası sorunlar ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı panel düzenlendi. Panele, Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero (ortada) ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci (sağ 2) katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı panel düzenlendi. Panele, Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero (ortada) ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci (sağ 2) katıldı.

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