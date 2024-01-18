Zehir tacirlerine 20 ilde'Narkogüç-44' operasyonu: 163 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkogüç-44" adlı operasyonla 20 ilde uyuşturucu üreten, satan ve dağıtanlara yönelik baskınlar yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonda 741 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 163 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Zehir tacirlerine 20 ilde'Narkogüç-44' operasyonu: 163 şüpheli gözaltına alındı
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Narkotik ekipleri 20 ilde geniş çapta operasyonla yeni bir başarıya imza attı. Zehir tacirleri ile mücadelede kararlı olduklarına dikkat çeken ekipler NARKOGÜÇ-44 operasyon kapsamında 163 şüpheliyi ele geçirdi.

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet, Jandarma ve İstihbarat birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü "Narkogüç-44" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, operasyonların İstanbul, Hakkari, Antalya, Ankara, Malatya, Batman, Elazığ, Siirt, Van, Diyarbakır, Aydın, Ordu, Kahramanmaraş, Samsun, Adana, Edirne, Tekirdağ, Isparta, Kırıkkale ve Kocaeli olmak üzere 20 ilde yapıldığını açıkladı.

OPERASYONDA 741 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, operasyonlarda 741 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 163 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ali Yerlikaya açıklamasında gelecek nesilleri zehirlemeye çalışan zehir tacirlerinin ensesinde olduklarını vurguladı ve operasyonu gerçekleştiren ekiplere tebriklerini iletti. 

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