Zehir tacirlerine 48 ilde geniş çaplı operasyon: Narkogüç-48 operasyonlarında 242 zanlı yakalandı

Uyuşturucu üreten ve satanlarla mücadele devam ediyor. Ekipler 48 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operayonlarda 242 zanlı ele geçirildi. Yaşanan gelişmeleri ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre operasyon kapsamında 1 ton 36 kilo uyuşturucunun yanı sıra 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

1438 PERSONEL İLE 48 İLDE NARKOTİK OPERASYONU

Ali Yerlikaya paylaşımında zehir tacirlerine geçit verilmeyeceğini belirtti. Yerlikaya, 48 ilde 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 242 kişinin de yakalandığını açıkladı. Bu operasyonların il emniyet müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü duyurdu.



Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, ülkenin her noktasında uyuşturucu operasyonlarının hız kesmeden devam edileceğinin altını çizdi.