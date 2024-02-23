Zehir tacirlerine operasyon: Narkoçelik-2 ile 227 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen Narkoçelik-2 operasyonunun 46 ilde yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bu operasyonda Adana, İstanbul ve Ankara gibi iller dahil olmak üzere 498 ekip, 1590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Operasyonda uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapanlar ile sokakta satış yapanlar hedef alındı.

Yerlikaya, operasyonlarda 983 kilogram uyuşturucu madde ve 92 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 227 kişinin zehir taciri ve sokak satıcısı olarak gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de sosyal medyada paylaşarak, operasyonda görev yapan polisleri kutladı.