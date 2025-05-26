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Zehra Çağlı'nın 'Gönül Fırçasından' Sergisi Zeyrek Akademi'de Kapılarını Açtı

Zehra Çağlı'nın ebru ve tezhip eserlerinden oluşan 'Gönül Fırçasından' sergisi Zeyrek Akademi'de sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:58
Zehra Çağlı'nın 'Gönül Fırçasından' Sergisi Zeyrek Akademi'de Kapılarını Açtı

Sanatçı Zehra Çağlı, ilk kişisel sergisi olan "Gönül Fırçasından" ile Zeyrek Akademi'de sanatseverlerle buluştu. Ebru ve tezhip eserlerinin sergilendiği bu etkinlik, geleneksel sanatlara duyulan ilgiyi yeniden canlandırıyor.

Çağlı, 19 yıldır sanatla uğraşmakta ve eserlerini satmayarak sergi için biriktirdiğini belirtti. "Sergide toplamda 36 eser var," diyen sanatçı, hem minyatür hem de tezhip eserlerinin yer aldığını ifade etti. "Tezhip bilmeyen, minyatürü öğrenemez" anlayışına katılan Çağlı, tezhip ile başladığı sanat yolculuğunu minyatürle sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi’nden Prof. Dr. Nil Sarı, atölyenin Zeyrek Akademi'de yürüttüğü eğitim programları hakkında bilgi verdi. Sarı, "Öğrenci katılımlı bir eğitime başladık ve öğrencilerimize tesisat konusunda dersler veriyoruz" dedi. Bu yeni eğitim sistemi, öğrencilerin sunum yaparak deneyim kazanmalarını sağlıyor.

İki deneyimli eğitmenin, minyatür sanatçısı Gaye Özen ve tezhip sanatçısı Emel Duan ile öğrencilere sanatın temel unsurlarını daha etkili bir şekilde öğretmeyi hedeflediklerini belirten Sarı, tasarımın önemine vurgu yaptı ve "Dönemlerin içindeki desenlerin nasıl evrildiğini öğretiyoruz" şeklinde konuştu.

Atölye kapsamında icazet alan öğrencilerin her ay kişisel sergi açtıklarını da ifade eden Sarı, "Zehra Çağlı ile açılan bu sergi 5. kişisel sergimiz oldu" dedi. Açılış günü alanında tanınmış konuşmacıların da davet edildiği etkinlikte, sanat tarihçisi Günseli Kato ve araştırmacı yazar Müjgan Üçer gibi isimler, sanata dair değerli bilgiler sunmuştur.

Sergi, 23 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak. Sergi açılışının ardından sanatçı Dr. Zaliha Erdoğan Peçe, "İnsanlık Tarihinde Kuş İmgesi" adlı bir konferans verdi.

Sanatçı Zehra Çağlı'nın ebru ve tezhip eserlerden oluşan ilk kişisel sergisi "Gönül Fırçasından"...

Sanatçı Zehra Çağlı'nın ebru ve tezhip eserlerden oluşan ilk kişisel sergisi "Gönül Fırçasından", Zeyrek Akademi'de sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Zehra Çağlı'nın ebru ve tezhip eserlerden oluşan ilk kişisel sergisi "Gönül Fırçasından"...

Sanatçı Zehra Çağlı'nın ebru ve tezhip eserlerden oluşan ilk kişisel sergisi "Gönül Fırçasından", Zeyrek Akademi'de sanatseverlerle buluştu.

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