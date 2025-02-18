Zekai Dede 200 Yaşında Konseri AKM'de Sanatseverlerle Buluşuyor

Zekai Dede 200 Yaşında Konseri

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, bestekar Zekai Dede'nin 200. doğum yılını, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) vereceği özel bir konserle kutlayacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, "Zekai Dede 200 Yaşında" başlıklı bu anlamlı etkinlik, 23 Şubat tarihinde AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Konserin Detayları

Konserin ilk bölümünde, Zekai Dede'nin Şehnazbuselik takımının yanı sıra hocası Dede Efendi, Tanburi Mustafa Çavuş, Denizoğlu Ali Bey ve Yusuf Paşa'ya ait eserler seslendirilecek.

İkinci bölümde ise Zekai Dede'nin müzikal birikimini öğrencilerine aktardığı, oğlu Hafız Ahmed Irsoy, Şevki Bey ve Ahmed Rasim'in eserleri yer alacak.

Öne Çıkan Sanatçılar

Konserde solist Aynur Ezgi Yüksel sahne alacak. Ayrıca saz solistlerinden koronun en genç ismi Iremnur Yaşar, Caner Can, Can Gülbal, Gökhan Filizman ve Gökhan Sığırtmaç, Türk saz musikisinin iki seçkin eserini icra edecek.