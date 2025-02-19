Zelenskiy: ABD Desteği Kritik, Müzakerelerde Mutlaka Olmalıyız

Zelenskiy Ankara'da Basın Toplantısı Düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'da yaptığı basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zamana duyduğu duyarlılığı dile getiren Zelenskiy, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın da daha çok yanımızda olmasını isterim. Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratların birçoğu bizi destekliyor. Bu desteği kaybetmek istemiyorum" dedi.

ABD-Rusya İlişkileri ve Müzakerelerde Ukrayna'nın Rolü

Zelenskiy, ABD'nin Rusya ile kurduğu ilişkilerin tamamen ABD'nin kararı olduğunu belirterek, "Onların (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i politik izolasyondan çıkardıklarını gözlemliyoruz, ama bu onların kararı, görüşüyorlar." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın savaşın bitmesi için yapılan müzakerelerde yer almamasını eleştiren Zelenskiy, "Savaşın bitmesine ilişkin planlarımız bunlar dendiğinde, bu bizde sorular yaratıyor. Biz neredeyiz? Bu müzakere masasının neresindeyiz? Bu savaş Ukrayna'nın içinde gerçekleşiyor. Putin, Ukraynalıları öldürüyor, ABD'lileri değil. Avrupalılar da değil, Ukraynalılar ölüyor" şeklinde konuştu.

Müzakerelerde Ukrayna'nın Olmazsa Olmazı

Zelenskiy, Ukrayna olmadan müzakere yapılamayacağının altını çizerken, "Siz istediğinizi görüşebilirsiniz ancak biz olmaksızın bizim hakkımızda görüşürseniz bunu kabul etmeyeceğiz" dedi.

ABD'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu savunan Zelenskiy, "Sayın Trump'ın da daha çok yanımızda olmasını isterim. ABD'den hem Cumhuriyetçiler hem Demokratların birçoğu iki partili sistemde bizi destekliyorlar. Elbette bu desteği kaybetmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yatırımlar ve Kaynak Yönetimi

Zelenskiy, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin kurtarılması ve doğal kaynak yataklarının korunması durumunda yatırımlara açık olacaklarını vurguladı. "Biz herhangi bir kıta için ham madde merkezi olmak istemiyoruz. Burada dost, partner olmak bir etken olmayacak. Ben Cumhurbaşkanı olarak anayasayı ihlal etmek istemiyorum. Ben topraklarımı, çıkarlarımızı koruyacağım" dedi.

(Sürecek)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, (dün Türkiye’den ayrılmadan önce) AA'nın da içinde yer aldığı medya kuruluşlarının sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, (dün Türkiye’den ayrılmadan önce) AA'nın da içinde yer aldığı medya kuruluşlarının sorularını yanıtladı.