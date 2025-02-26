Zelenskiy, ABD ile Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasının Güvenlik Garantilerini Açıkladı

Zelenskiy'den Açıklama: Güvenlik Garantili Anlaşma Taslağı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin sahip olduğu nadir toprak elementleri ile ilgili ABD ile ortaklık anlaşması taslağının hazır olduğunu ve güvenlik garantileri sağladığını duyurdu.

Kiev'de düzenlediği basın toplantısında Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşını sonlandırmak için gereken güvenlik garantilerini vurguladı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan olası görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Zelenskiy, hazırlanan yatırım anlaşmasının Ukrayna'nın ABD'ye olan borçlarını içermemesinin önemine dikkat çekerek, "Anlaşma 500 milyar borcu, 350 milyar borcu veya 100 milyar borcu içermiyor. Çünkü bu bize haksızlık olurdu," dedi.

Güvenlik Garantileri ve Yatırım Fonu

Zelenskiy, taslağın güvenlik garantileri içeren maddeyi de kapsadığını belirtti. "Bir sonraki anlaşma yatırım fonuyla ilgili olacak. Bu bir şekilde ortaklık ve parayla ilgili olacak," diye ekledi. Anlaşmanın Ukrayna parlamentosunun onayına ihtiyaç duyacağını vurguladı.

ABD ile ortak yatırım fonu oluşturma niyetlerini ifade eden Zelenskiy, "Ortaklık hakkında konuşmaya hazırız. Bu konuda ortak olmamız önemli. Bu fon, Ukraynalı-Amerikalı, Amerikalı değil," şeklinde konuştu.

Ateşkes ve Güvenlik Garantileri

Zelenskiy, savaşta sadece ateşkes sağlanmasını değil, savaşın tamamen sona ermesini ve bir daha yaşanmamasını istediklerini belirterek, bu nedenle güvenlik garantileri talep ettiklerini ifade etti.

ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret sırasında Trump ile görüşmesi halinde, ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğinin devam edip etmeyeceğini soracağını aktaran Zelenskiy, "Bizimle ilgili kararların bizden habersiz alınmasının kabul edilemez olduğunu daha önce teyit ettim," dedi.

Yabancı askerlerin Ukrayna'da barış gücü olarak konuşlandırılması önerisini ise İskandinav ülkeleri ile görüştüklerini belirten Zelenskiy, konuyla ilgili müzakerelerin süreceğini kaydetti.

Son olarak, Rusya'nın barış isteğine güvenmediklerini ve bu nedenle güvenlik garantisi gereği Ukrayna ordusundaki asker sayısını azami seviyede tutacaklarını vurguladı.