Zelenskiy, ABD'nin Maden Anlaşmasını Reddetti İddiası

Zelenskiy, ABD ile Maden Kaynakları Üzerine Anlaşmayı Reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin ısrarlarına rağmen, askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretme önerisini imzalamayı reddettiği iddia ediliyor.

Politico tarafından yayımlanan haberde, müzakereler hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Zelenskiy'in, bu öneriyi kabul etmediğini belirtti. İsmini vermek istemeyen bir Ukraynalı yetkili, "Anlaşma henüz imzalanmadı. Taraflar ayrıntıları tartışmaya devam ediyor. Avukatlar üzerinde çalışıyor," dedi.

Yetkili, ABD'nin önerisinin Ukrayna yasalarına ters düşebileceğini ifade ederek, "ABD, taslaklarında Ukrayna'nın maden zenginliklerinin yüzde 50'sini almak istemelerini çok karmaşık bir şekilde tarif etti," şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini belirtmişti. Trump, savaşın sona ermesini talep ederken, ABD'nin Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesi durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarına yönelik müttefiklerden yatırım çekmeye açık olduklarını ifade etmişti.