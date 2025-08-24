DOLAR
Zelenskiy: Azerbaycan'la Stratejik Ortaklığı Geliştirmeyi Bekliyoruz

Zelenskiy, Aliyev'in Bağımsızlık Günü mesajına teşekkür ederek Azerbaycan'la stratejik ortaklığın geliştirilmesini ve insani desteği vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:33
Zelenskiy'den teşekkür ve ortaklık vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan'la stratejik ortaklığın geliştirilmesini dört gözle beklediklerini açıkladı.

Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı için teşekkürünü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştı.

Aliyev'in Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına gösterdiği saygıya yüksek değer verdiğini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna ve Azerbaycan her zaman birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir." diye kaydetti.

Zelenskiy, dost Azerbaycan'ın insani ve diğer alanlardaki desteğinden dolayı minnettarlığını belirterek, "Halklarımızın yararına stratejik ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aliyev, Zelenskiy'e gönderdiği tebrik mesajında Ukrayna'ya gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam edeceklerini bildirmişti.

