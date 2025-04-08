Zelenskiy: Barış Gücü Askerleri Tam Ateşkesten Sonra Ukrayna'da Olabilir

Ukrayna'nın Barış Gücü Arayışı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış gücü askerlerinin, ancak tam ateşkes sağlandıktan sonra ülkesine konuşlanabileceğini belirtti.

Zelenskiy, bu açıklamayı resmi temaslarda bulunduğu Belçika Başbakanı Bart De Wever ile Kiev'de düzenlediği basın toplantısında yaptı. Görüşmenin ardından Zelenskiy, Belçika'nın Ukrayna'ya 1 milyar avro tutarındaki yeni askeri yanıt paketine teşekkür etti.

Rus Saldırıları Sürüyor

Başkan Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını sürdürdüğünü, özellikle 4 Nisan'da Kriviy Rig kentine düzenlenen saldırıyı vurguladı.

Ukrayna'nın hava savunma sistemleri konusunda ABD'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zelenskiy, Patriot sistemleri için acil talepte bulundu.

“İstekliler Koalisyonu” Oluşturuluyor

Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik garantileri çerçevesinde yabancı askerlerin konuşlandırılması için “İstekliler Koalisyonu” oluşturma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Bu bağlamda, 10 Nisan'da Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Toplantıda ilgili konuların masaya yatırılacağını belirten Zelenskiy, “İlerliyoruz, daha hızlı hareket etmek istiyoruz ancak tam bir ateşkesin, savaşa diplomatik bir son vermenin yolunu açabileceği seçeneğini tartışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tehditler ve Çinli Askerler

11 Nisan'da düzenlenecek “Ramstein” toplantısında Almanya ve İngiltere'den gelen bilgilerle, ABD heyetinin toplantıya katılmayabileceğini ifade etti.

Ayrıca, Donetsk bölgesinde Rus ordusunda savaşan iki Çin vatandaşı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, ABD'nin bu duruma karşılık vermesi gerektiğini belirtti. Önceki örneklerde Rus ordusunda Kuzey Koreli askerlerin de esir alındığını hatırlatan Zelenskiy, “Kuzey Koreliler Kursk bölgesinde bize karşı savaşıyorlardı, ancak Çinliler Ukrayna topraklarında savaşıyor” diye konuştu.