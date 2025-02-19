Zelenskiy'den Trump Açıklaması: Destek Kaybetmek İstemiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın desteğini önemsediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 08:59
Zelenskiy'den Trump Açıklaması: Destek Kaybetmek İstemiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Trump'ın da daha çok yanımızda olmasını isterim," diyerek Trump’ın potansiyel desteğine dikkat çekti.

Zelenskiy, hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların birçoğunun Ukrayna'ya destek verdiğini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Desteği kaybetmek istemiyorum.” Bu açıklamalar, Ukrayna'nın uluslararası destek bulma çabalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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