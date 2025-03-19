Zelenskiy'den Trump ile Görüşmenin Ayrıntıları: Koşulsuz Ateşkes Teklifi

Zelenskiy, Trump ile Yapılan Görüşmeyi Değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Trump'ın cephede "koşulsuz bir ateşkes" teklif ettiğini ve Ukrayna'nın bu teklifi kabul ettiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Görüşmesi ve İşbirliği Vurgusu

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile olumlu ve anlamlı bir görüşme yaptıklarını belirtirken, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleşen toplantıya da teşekkür etti. Bu toplantının, savaşı sona erdirme çabalarına önemli katkı sağladığını ifade eden Zelenskiy, iki taraf arasında kalıcı barış için ortak çalışma yürütme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Enerji ve Sivil Altyapılara Yönelik Saldırıların Durdurulması

Zelenskiy, "Savaşı tamamen sona erdirmeye yönelik ilk adımlardan biri, enerji ve diğer sivil altyapılara yönelik saldırıları sonlandırmak olabilir" diyerek bu adımı desteklediğini ve Ukrayna'nın bunu uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Trump ile Rusya Üzerine Bilgilendirme

Trump'ın, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair kendisine bilgi verdiğini de kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki son gelişmeler hakkında da Trump'ı bilgilendirdiğini ifade etti.

Teknik Hazırlıklar ve Gelecek Planları

Ukrayna ve ABD ekiplerinin, kısmi ateşkesi uygulamak ve bunu geliştirmek için gerekli teknik hazırlıkları yapmaları konusunda talimat verildiğini vurgulayan Zelenskiy, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin gelecek günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek ateşkesi konuşmak için hazır olduklarını aktardı.

Sonuç ve Teşekkür

Zelenskiy, Ukrayna'nın barışı istediğini ve bu nedenle koşulsuz ateşkesi kabul ettiklerini belirtti. Ayrıca, ABD'nin destekleri için Trump'a teşekkür etti.