Zelenskiy, Enerji Altyapısına Yönelik Saldırıların Durdurulması Girişimini Destekliyor

Zelenskiy'den Enerji Altyapısına Destek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması girişimini desteklediğini ifade etti. Finlandiya'da resmi temaslarda bulunan Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alınmasını değerlendirdi.

Görüşmeler Hakkında Bombaya Düşen Sözler

Gazetecilerin sorularını video konferans yoluyla yanıtlayan Zelenskiy, Trump'ın henüz kendisine telefon ederek Putin ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi vermediğini dile getirdi.

Ateşkes Teklifine Dair Açıklamalar

Putin ile Trump'ın görüşmesinden sonra, enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 günlüğüne durdurulması teklifine dair değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Trump'tan bu konuyla ilgili detayları öğrenmek istediğini belirtti. Zelenskiy, ABD tarafından alınacak detayların ardından “cevap hazırlayacakları” ve teknik ekip oluşturacaklarını açıkladı.

Her İki Taraf da Adım Atmalı

Zelenskiy, Tüm taraflarımızın, en azından Amerikan ve Ukrayna taraflarının, hem askeri hem de sivil altyapıya yönelik saldırıların azaltılmasına dair atılacak her türlü adımı destekleyeceğinden emin olduğunu söyledi. Bu bağlamda, nasıl olursa olsun bu tür adımların önemli olduğunu vurguladı.

Savaşın Seyrine Dair Endişeler

Savaşın Rusya ile Ukrayna arasında yaşandığını hatırlatan Zelenskiy, savaşı sonlandırma çabalarında Ukrayna'nın mutlaka dahil olması gerektiğine dikkat çekti. Ancak, Putin'in ABD'nin önerdiği 30 günlük acil ateşkes teklifini reddettiğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemek istediğini savundu.

Askerlerin Durumu ve Morali

Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Ukraynalı askerlerin görevlerini devam ettirdiğini aktararak, askerlerin kuşatma altında olmadığını dile getirdi. "Ukrayna birlikleri orada bulunuyor ve bu operasyona ihtiyacımız olduğu sürece orada kalacaklar," ifadelerini kullandı.