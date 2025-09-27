Zelenskiy: İHA ve füze üretimini artıracağız — Patriot desteği, Trump görüşmesi ve Macaristan iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, İHA ve füze üretim kapasitelerini güçlendireceklerini açıkladı. Zelenskiy, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu temasları kapsamında yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

ABD temasları ve Trump görüşmesi

Zelenskiy, New York temasları çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahlar hakkında detaylı bilgi paylaştıklarını vurgulayan Zelenskiy, "Tüm bunlar, aslında 90 milyar dolar'lık kapsamlı bir anlaşmamızda yer alıyor, ama uzun menzilli olanlar da dahil olmak üzere, her bir silah türü için ayrı anlaşmalar yapmaya hazırız." dedi.

Uzun menzilli silah ihtiyacı ve enerji altyapısı

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşılık verebilmek için uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna enerji sistemlerine yönelik saldırılarını görüştüklerini ve bu tür saldırılara karşılık verilmesi seçeneklerini masaya yatırdıklarını belirtti: "Örneğin, Ukrayna'nın başkentinde elektrik kesintisi tehdidinde bulunurlarsa, Kremlin Rusya'nın başkentinde de elektrik kesintisi olacağını bilmelidir."

Yerli üretim ve ihracat hedefleri

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırıların etkisini azaltmak amacıyla yerli silah üretim kapasitesinin güçlendirileceğini açıkladı: "İHA üretimini, füze üretimini artıracağız. Üretim hacmini artıracağız." Yerli silahların ihracatına başlanacağını ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin Ukrayna üretimi silahlara ilgi gösterdiğini söyledi.

Macaristan iddiası

Basın toplantısında Macaristan'a ilişkin iddialara da değinen Zelenskiy, Ukrayna hava sahasında tespit edilen bir nesnenin Macaristan menşeli bir keşif İHA'sı olduğunu ve ellerinde bunu kanıtlayacak veriler bulunduğunu ifade etti. Macaristan hükümetinden henüz "olumlu yanıt" almadıklarını belirten Zelenskiy, "Macar istihbarat görevlisinin Ukrayna topraklarında incelediği şey çok önemli. Ne yaptıklarını aslında anlıyorum. Bence çok tehlikeli şeyler yapıyorlar. Her şeyden önce kendileri için çok tehlikeli şeyler yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Patriot hava savunma sistemi ve müttefik beklentileri

Zelenskiy, ülkesinin hava savunmasını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İsrail'in ülkesine bir adet Patriot hava savunma sistemi verdiğini kaydeden Zelenskiy, bu sistemin bir aydır faaliyette olduğunu belirtti. Ayrıca son baharda müttefiklerden iki Patriot sisteminin daha gelmesini beklediklerini söyledi.

Moldova'daki seçimlere ilişkin uyarı

Konuşmasında Moldova'da 28 Eylül'de yapılacak parlamento seçimlerine de değinen Zelenskiy, Rusya'nın Moldova'nın iç işlerine müdahale etmeye devam ettiğini savundu. Moldova'nın Avrupa yanlısı bir hükümet tarafından yönetilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, Rus yanlısı güçlerin parlamentoda etkili olmasının bu ülke için "riskli" olabileceğini ifade etti.