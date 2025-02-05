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Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Cepheden Kaçıyor

Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Kuzey Koreli askerlerin cepheden kaçtığını duyurdu. İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği de ele alındı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:42
Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Cepheden Kaçıyor

Ukrayna'da Kuzey Koreli Askerlerin Cepheden Kaçışı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde savaşan Kuzey Koreli askerlerin cepheden kaçmaya başladığına dair açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, bu önemli gelişmeyi, Kiev'de resmi ziyaret gerçekleştiren İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı görüşme esnasında belirtti.

İngiltere'nin Desteği

Söz konusu ikili görüşme sırasında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın son durumu ele alındı. Zelenskiy, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımlar için teşekkür ederek, ocak ayında imzalanan “100 Yıllık Ortaklık” anlaşmasının önemine vurgu yaptı. Görüşmelerde ayrıca, Rusya Federasyonu'na karşı petrol ve savunma sanayisine yönelik yaptırımların artırılması gerektiği belirtildi.

Ukrayna'nın Askeri Güçlenmesi

Lammy, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artırmak amacıyla 2 milyar sterlin tutarında bir fon ayrılacağını duyurdu. Bu fon, parlamento tarafından onaylandı. Ayrıca, İngiltere’nin Ukrayna ile ilgili askeri, insani ve ekonomik işbirliğini güçlendireceği ifade edildi.

Kursk bölgesine yapılan saldırının önemi

Zelenskiy, gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun 6 ay önce Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırının müzakere süreçleri açısından kritik olduğunu belirtti. Bu saldırının, gelecekteki olası müzakerelerde Rus tarafının Ukrayna için getireceği şartların belirlenmesi açısında önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek Tehditler

Ayrıca, Kuzey Koreli askerlerin cepheden ayrıldığını belirten Zelenskiy, Rusya’nın ilerleyen dönemde Belarus üzerinden Polonya veya Baltık ülkelerine yönelik provokasyonlar gerçekleştirebileceğini söyledi. “Göreceksiniz, Rusya, ilkbahar, yaz veya sonbahar döneminde Belarus topraklarına kuvvetlerini konuşlandırma niyetinde,” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun ilerleyen dönemlerde Ukrayna'nın kontrolündeki yerleşimleri geri almasının imkansız olduğunu savundu.

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