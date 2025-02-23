Zelenskiy, NATO Üyeliği İçin Görevinden Ayrılmaya Hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO üyeliği için istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı ve ABD'den aldığı yardım miktarını güncelledi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:56
Zelenskiy, NATO Üyeliği İçin Görevinden Ayrılmaya Hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Dikkat Çeken Açıklamaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış sağlanması için devlet başkanlığı görevinden ayrılabileceğini duyurdu. Düzenlediği basın toplantısında NATO ve ABD ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Zelenskiy, NATO üyeliği karşılığında istifaya hazır olduğunu belirtti.

Barış Görüşmeleri ve Ziyaretler

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için barış görüşmelerinin ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kiev'de düzenlenecek bir zirveye 13 ortağın katılacağını ve 24'ünde çevrim içi görüşmelere katılacaklarını açıkladı.

ABD'den Alınan Yardım Miktarı Güncellendi

Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'den 350 milyar dolar değil, 100 milyar dolar yardım aldığını ifade etti. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yardımın hibeye dönüşmesi konusundaki görüşlerine katıldığını belirterek, "Hibe bir borç değildir. Biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz" dedi.

Güvenlik Garantileri ve Uzun Süreli Barış İhtiyacı

Zelenskiy, ABD ve Ukrayna'nın kazançlı anlaşmalar imzalaması gerektiğine dikkat çekerek, güvenlik garantilerinin yalnızca sözlerle değil, belgelerde de açıkça yer alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca AB üyeliği imkanının ülkeye güvenlik garantisi sağlayabileceğini ekledi.

Asıl Amaç: Savaşın Sona Ermesi

Devlet Başkanı Zelenskiy, asıl hedeflerinin Putin'i savaşın sıcak aşamasını sona erdirmeye zorlamak olduğunu dile getirdi. Başkan Trump tarafından kendisine yöneltilen "diktatör" eleştirisine yanıt veren Zelenskiy, anketlerin destek oranının yüzde 65 düzeyinde olduğunu ifade etti.

Silah Üretimi ve Yatırım İhtiyacı

2024'te Ukrayna'da 2.2 milyon FPV dron ve 100 bin uzun menzilli insansız hava aracı üretileceğini belirten Zelenskiy, ayrıca 154 top üretildiğini ve bunun rekor olduğunu kaydetti. Ayrıca, 20 Patriot hava savunma sistemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Rus Varlıkları ve Kuzey Kore'nin Katkısı

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna için önemli olduğunu belirterek, "Dondurulmuş Rus varlıkları bizim paramızdır. Bizim paramız, bizim ve ortaklarımızın değil" diye konuştu. Kuzey Kore'nin savaşa dahil olmasıyla ilgili olarak, Kuzey Kore'den 4 binden fazla askerin kaybettiğini aktardı.

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