Zelenskiy, Putin'in 30 Günlük Ateşkes Teklifine Yanıtını Değerlendirdi

Zelenskiy'den Putin'in Ateşkes Yanıtına Sert Eleştiri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin önerdiği "30 günlük ateşkes" teklifine yanıtını değerlendirdi. Zelenskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Putin'in bu teklifi reddetmeye hazırlandığını ifade etti.

Manipülatif Cümleler

Zelenskiy, "Hepimiz şimdi Rusya'dan, Putin'in cephe hattında ateşkes fikrine yanıt olarak söylediği son derece öngörülebilir ve manipülasyon sözleri duyduk. Şu anda o aslında bunu reddetmeye hazırlanıyor." şeklinde konuştu.

Putin'in Taktiği

Zelenskiy, Putin’in benzer durumlarda genelde "mantıklı çözümleri" imkansız hale getirmeye çalıştığını belirterek, "Elbette Putin, Başkan Trump'a bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmeye devam etmek istediğini doğrudan söylemekten korkuyor." dedi. Ayrıca, Moskova'nın ateşkes fikrinin ön koşullarla çevrelendiğini ve bunun başarısız olması veya uzatılması hedeflendiğini belirtti.

Ateşkesin Sağlanması İhtimali

Zelenskiy, acil ateşkesin sağlanması durumunda, ABD'nin bu durumu kontrol etme imkanının olduğunu kaydederek, "Bu, Amerika ve Avrupa'nın imkanlarıyla kesinlikle mümkün." ifadesini kullandı.

Rusya'ya Yaptırımlar Çağrısı

Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, "Putin'in yıllar boyunca barışı çaldığını" ifade etti ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarla "baskı kurma" çağrısında bulundu.

Putin'den Açıklama

Öte yandan, Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini belirtmişti.