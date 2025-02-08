Zelenskiy: Putin Savaşı Sürdürmek için Hazırlık Yapıyor

Zelenskiy'den Çarpıcı Açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaşın sonlandırılması yönündeki müzakerelere değil, savaşı sürdürmeye hazırlandığını vurguladı.

Telegram Üzerinden Ulusa Seslendi

Zelenskiy, yaptığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son durumları değerlendirerek, Rusya'nın Kuzey Kore ile askeri işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.

Rusların Askeri Hazırlıkları

Zelenskiy, istihbarat bilgilerinden yola çıkarak, Rusların yeni tümenler kurmaya ve yeni askeri üretim tesisleri geliştirmeye devam ettiğini kaydetti. Ayrıca, Moskova'nın modern savaş teknolojilerini, özellikle insansız hava araçları alanında Kuzey Kore ile işbirlikleri dolayısıyla yaydığını ifade etti.

Müttefiklerle Bilgi Paylaşımı

Zelenskiy, Putin'in savaşı sona erdirme müzakereleri yapmak yerine, daha fazla askerin savaşa katılacağını ve Rus ordusunun önümüzdeki günlerde 100 binden fazla asker ile güçlenebileceğini ileri sürdü. Müttefik ülkelerle sürekli olarak bilgi paylaşımında bulunacaklarını ve Avrupa'nın her ülkesinin savunma bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 5'ini ayırması gerektiğini vurguladı.

Fransa'dan Savaş Uçakları

Fransa'nın bu hafta Mirage 2000 savaş uçaklarını ülkesine teslim ettiğini hatırlatan Zelenskiy, bu uçakların artık Ukrayna'nın güvenliği için önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Toplantı Planları

Ayrıca, Zelenskiy, Amerika, Avrupa ve İslam dünyasıyla düzenli toplantı planları yaptıklarını ifade etti ve bu bağlamda net bir toplantı takvimi hazırladıklarını duyurdu.