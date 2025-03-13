Zelenskiy: Ramazan'da Barış İçin Diplomatik Adımlar Mümkün

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Rusya'ya 'yeterli baskı' kurması durumunda, ramazan ayında savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü diplomatik adımların atılabileceğini vurguladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'de düzenlenen iftar programına katıldığını aktardı. İftar programına, Ukrayna'da temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırım Tatarları'nın milli lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba, Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ve diğer yetkililer katıldı.

Programda bir konuşma yapan Zelenskiy, Ukrayna'da iftar geleneğinin sürdüğünü belirterek, 'Bu, ramazan ayını kutlayan tüm halkımıza ve Ukrayna Müslüman toplumuna olan saygı ve şükran geleneğimizin bir parçasıdır.' dedi.

Bu yıl ramazan ayında, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin yapıldığını hatırlatan Zelenskiy, 'Eğer ABD'nin Rusya üzerindeki baskısı yeterli olursa, ramazan ayında barış için güçlü diplomatik adımlar atmaya, savaşı gerçekten sona erdirecek ve güvenliği garanti altına alacak bir plan oluşturmaya başlama fırsatı çıkabilir.' şeklinde konuştu.

Zelenskiy, ülkesini destekleyen tüm müttefiklere teşekkür etti.