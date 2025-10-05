Zelenskiy: Ruslar 500'e Yakın İHA ve 50'den Fazla Füzeyle Saldırı Düzenledi

Zelenskiy, Rusların yaklaşık 500 İHA ve 50'den fazla füzeyle gece saldırısı düzenlediğini; 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ve havada ateşkes çağrısı yaptığını açıkladı.