Zelenskiy: Ruslar 500'e Yakın İHA ve 50'den Fazla Füzeyle Saldırı Düzenledi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece boyunca ülkenin farklı bölgelerine geniş çaplı hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Saldırının içeriği
Zelenskiy, 'Saldırıda 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze kullanıldı' ifadelerini kullandı.
Can kaybı ve yaralılar
Bildiriye göre saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Zelenskiy'nin çağrısı
Zelenskiy, insanların hayatını korumak için öncelikle havada bir ateşkesin sağlanması gerektiğini, bunun ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlar atılabileceğini vurguladı.