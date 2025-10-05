Zelenskiy: Ruslar 500'e Yakın İHA ve 50'den Fazla Füzeyle Saldırı Düzenledi

Zelenskiy, Rusların yaklaşık 500 İHA ve 50'den fazla füzeyle gece saldırısı düzenlediğini; 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ve havada ateşkes çağrısı yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:50
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece boyunca ülkenin farklı bölgelerine geniş çaplı hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Saldırının içeriği

Zelenskiy, 'Saldırıda 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze kullanıldı' ifadelerini kullandı.

Can kaybı ve yaralılar

Bildiriye göre saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Zelenskiy'nin çağrısı

Zelenskiy, insanların hayatını korumak için öncelikle havada bir ateşkesin sağlanması gerektiğini, bunun ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlar atılabileceğini vurguladı.

