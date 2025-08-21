DOLAR
Zelenskiy: Rusya Zakarpatya'da Amerikan sermayeli işletmeyi seyir füzeleriyle hedef aldı

Zelenskiy, Rusya'nın Zakarpatya'da Amerikan sermayeli bir sivil işletmeyi seyir füzeleriyle vurduğunu, 574 İHA ve 40 füze saldırısı olduğunu ve güçlü yaptırımlar çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:34
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Zakarpatya bölgesinde Amerikan sermayeli sivil bir işletmeyi seyir füzeleriyle hedef aldığını açıkladı.

Zelenskiy, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna genelinde sivil altyapı tesislerini, konutları ve halkı hedef aldığını belirtti.

Saldırıya ilişkin bilgiler

Zelenskiy, Rusya'nın bir gecede 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini savundu. Paylaşımında şunları kaydetti:

"Zakarpatya bölgesinde Amerikan sermayeli sivil bir işletme seyir füzeleriyle hedef alındı. Kahve makinesi gibi günlük ihtiyaç malzemeleri üreten sıradan bir sivil işletmeydi. Ancak Rusların hedefi oldu. Bu çok şey anlatıyor."

Yaptırım çağrısı

Zelenskiy, küresel barış girişimlerine rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Moskova'dan bu savaşı bitirmek için ciddi müzakerelere hazır olduklarına dair herhangi bir işaret gelmiyor. Başka şeylere, güçlü yaptırım ve tarifelere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

