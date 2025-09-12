Zelenskiy: Savaş Karşılığında Rusya'ya Toprak Verilmeyecek

Yalta Avrupa Stratejisi Forumunda değerlendirmeler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen Yalta Avrupa Stratejisi Forumu'nda ülkesinin toprak bütünlüğünden taviz vermeyecekleri mesajını net bir şekilde paylaştı.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili konuşmasında savaşın sona ermesi gerektiğini ve bunun için Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca ABD ile birlikte güçlü bir hava savunma sistemi kurulmasının önemine dikkat çekti.

Foruma katılanlar arasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg da yer aldı. Zelenskiy, Kellogg'un Kiev'e gelmesinin Ukrayna'nın güvenliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Kellogg'un Kiev'e gelmesinin başkentte hava saldırılarının yapılmamasında etkili olduğunu ifade ederek, Kellogg için şunları söyledi: "General bu doğrudur, buraya her geldiğinizde bunu söylüyorlar. Keith Kellogg Kiev'deyken, Kiev halkı kesinlikle biraz uyuyabiliyor. Ukrayna'nın tüm şehirlerini gezmenizi isterim."

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurması yönündeki uluslararası çağrıları "görmezden geldiğini" belirtti ve şunları kaydetti: "Putin Avrupa'ya, Amerika'ya ve genel olarak Batı'ya inanmıyor. Rusya'nın savaşta olmasının sebebi bu. Putin Çin'e, İran'a, Kuzey Kore'ye inanıyor. Ve bu yüzden orada stratejik anlaşmalar arıyor."

Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ve iki gün önce Rus İHA'ların Polonya hava sahasını da ihlal ettiğini anımsatan Zelenskiy, "Rusya, Amerika, Avrupa ve genel olarak Batı'nın Rusya'nın savaşmasına izin vermeyeceğine inanmalı. Bu, sadece Rusya'nın ikna etmesiyle, sadece diyalogla başarılamaz." dedi.

Toprak bütünlüğü ve güvenlik vurgusu

"Putin'e, savaşı durdursun diye Ukrayna'nın herhangi bir toprağı verilmeyecek. Bu bir çözüm değil. Bu bir ara vermektir. Tıpkı 2008 ve Gürcistan'dan sonra olduğu gibi, 2014 ve Kırım ve Donetsk'ten sonra olduğu gibi." diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenliğinin tüm Avrupa'nın güvenliği için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, güçlü güvenlik garantilerine duyulan ihtiyacı yineleyerek, uluslararası desteğin ve caydırıcılığın sürdürülebilir bir barış için şart olduğunu belirtti.