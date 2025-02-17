Zelenskiy, Suudi Arabistan'daki Görüşmelere Katılmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştireceği görüşmeye katılmayacağını duyurdu.

Zelenskiy, resmi temaslarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere açıklamada bulundu. Kendilerinin söz konusu toplantıdan haberdar olmadıklarını belirterek, görüşmelerde yer almayacaklarını kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız," ifadelerini kullandı.

BAE'den sonra resmi temaslar için hemen Suudi Arabistan'a geçeceğini hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi ve ülkesine güçlü güvenlik garantileri verilmesi için müttefik ülkelerin askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini yineledi.