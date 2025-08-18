Zelenskiy: Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşını Diplomasiyle Bitirme Fikrine Destek

Zelenskiy'nin Açıklaması

Zelenskiy, Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini desteklediklerini açıkladı.

Bu açıklama, çatışmanın sona erdirilmesi ve çözüm arayışında diplomasinin önemine vurgu yapıyor.

Orijinal ifade: Zelenskiy: Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik.