DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,71 0,48%
ALTIN
4.382,8 0,01%
BITCOIN
4.761.988,53 1,04%

Zelenskiy: Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşını Diplomasiyle Bitirme Fikrine Destek

Zelenskiy, Başkan Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını durdurma ve diplomatik çözüm bulma fikrine destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:30
Zelenskiy: Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşını Diplomasiyle Bitirme Fikrine Destek

Zelenskiy: Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşını Diplomasiyle Bitirme Fikrine Destek

Zelenskiy'nin Açıklaması

Zelenskiy, Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini desteklediklerini açıkladı.

Bu açıklama, çatışmanın sona erdirilmesi ve çözüm arayışında diplomasinin önemine vurgu yapıyor.

Orijinal ifade: Zelenskiy: Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik.

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çerkezköy'de Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil İki Kadına Çarptı, Anlar Kamerada
2
Zelenskiy: Trump'ın Savaşı Diplomatikle Bitirme Fikrini Destekledik
3
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
4
Avustralya, Simcha Rothman'ın Vizesini İptal Etti
5
Merz: 15 Ağustos'taki Alaska Zirvesinde Avrupa ve Ukrayna Güvenliği Korunmalı
6
Eskişehir'de Bıçakla Cinayet: Kadın Eski Erkek Arkadaş Tarafından Öldürüldü
7
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu Yılı Anma Töreni Düzenlendi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri