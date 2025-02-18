Zelenskiy: Türkiye ile İlişkiler Yüksek Seviyede

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye ile ilişkilerin güçlü olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:27
Zelenskiy: Türkiye ile İlişkiler Yüksek Seviyede

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Önemli Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Türkiye ile olan ikili ilişkilerin her zamanki gibi yüksek seviyede olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Türkiye-Ukrayna İlişkileri Güçleniyor

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Türk hükümetiyle olan işbirliğinin ve dostluğunun önemine dikkat çekti. Hem ekonomik hem de askeri açıdan sağlanan desteklerin, iki ülkenin ortak hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığını belirtti.

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