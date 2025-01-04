Zeybekci'den 2025 Yılı İçin Umut Verici Açıklamalar

AK Parti'nin Ekonomik Vizyonu: 2025 Yılı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, partisinin Aksaray 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2025 yılının Türkiye için ekonomik toparlanma ve yeniden ayağa kalkma yılı olacağına dair inancını dile getirdi. Zeybekci, 'Allah'ın izniyle göreceksiniz 2025 yılı ekonomik olarak tekrar toparlanma ve ayağa kalkma yılımız olacak, tekrar yatırım ve üretim seferberliğinin başladığı dönem olacak.' ifadelerini kullandı.

Dış Politika ve Ecdat Vurgusu

Zeybekci, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Türkiye'nin dış politikasını da değerlendirdi. 'Ecdadın emanet ettiği ve hala ruhuyla nöbet tuttuğu o toprakların tamamında artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu' belirten Zeybekci, Halep, Musul, Kerkük, Erbil, Nahçıvan, Bakü, Azerbaycan, Libya ve Trablus'u bu bağlamda örnek gösterdi.

Üretim ve Refah Arttırıcı Önlemler

Zeybekci, ekonomik büyümenin ve refah artışının ancak üretimin artışıyla mümkün olduğunu dile getirerek, 'Eğer en düşük emekli maaşını ve asgari ücreti 100 bin lira yapsaydık, dar gelirli vatandaşımızın refahında bir gram dahi artış olmazdı.' dedi. Bugün açıklanan fiyatların yeterli olmadığını ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin tekrar toparlanacağı bir dönemi müjdeledi.

Türkiye'nin Büyüme Hedefleri

Zeybekci, AK Parti'nin Türkiye'yi dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline getirdiğini belirterek, '31 savaş gemisini aynı anda kızağa koyup yapmaya başlayan dünyadaki tek ülke Türkiye'dir.' şeklinde konuştu. Ayrıca, İskenderun ve Mersin limanlarını Karadeniz limanlarına bağlayacak otoyol ve demiryolu projelerinin yine AK Parti tarafından gerçekleştirileceğini vurguladı.

Zeybekci, 'Bizim hayallerimize onların aklı ermez. Biz AK Parti olarak bugüne kadar sevgi ve saygıyla bu millete hizmet etmenin ve hizmetkar olmanın Allah'ın bir lütfu olduğunu kabul ettik.' diyerek, partinin hedeflerini ve kararlılığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray Valiliği ziyaret etti, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan (sağda) ilde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray Valiliği ziyaret etti, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan (sağda) ilde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı.