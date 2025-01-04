DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.463.612,84 0,42%

Zeybekci'den 2025 Yılı İçin Umut Verici Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Aksaray İl Kongresi'nde ekonomi ve dış politika hakkında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:31
Zeybekci'den 2025 Yılı İçin Umut Verici Açıklamalar

AK Parti'nin Ekonomik Vizyonu: 2025 Yılı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, partisinin Aksaray 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2025 yılının Türkiye için ekonomik toparlanma ve yeniden ayağa kalkma yılı olacağına dair inancını dile getirdi. Zeybekci, 'Allah'ın izniyle göreceksiniz 2025 yılı ekonomik olarak tekrar toparlanma ve ayağa kalkma yılımız olacak, tekrar yatırım ve üretim seferberliğinin başladığı dönem olacak.' ifadelerini kullandı.

Dış Politika ve Ecdat Vurgusu

Zeybekci, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Türkiye'nin dış politikasını da değerlendirdi. 'Ecdadın emanet ettiği ve hala ruhuyla nöbet tuttuğu o toprakların tamamında artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu' belirten Zeybekci, Halep, Musul, Kerkük, Erbil, Nahçıvan, Bakü, Azerbaycan, Libya ve Trablus'u bu bağlamda örnek gösterdi.

Üretim ve Refah Arttırıcı Önlemler

Zeybekci, ekonomik büyümenin ve refah artışının ancak üretimin artışıyla mümkün olduğunu dile getirerek, 'Eğer en düşük emekli maaşını ve asgari ücreti 100 bin lira yapsaydık, dar gelirli vatandaşımızın refahında bir gram dahi artış olmazdı.' dedi. Bugün açıklanan fiyatların yeterli olmadığını ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin tekrar toparlanacağı bir dönemi müjdeledi.

Türkiye'nin Büyüme Hedefleri

Zeybekci, AK Parti'nin Türkiye'yi dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline getirdiğini belirterek, '31 savaş gemisini aynı anda kızağa koyup yapmaya başlayan dünyadaki tek ülke Türkiye'dir.' şeklinde konuştu. Ayrıca, İskenderun ve Mersin limanlarını Karadeniz limanlarına bağlayacak otoyol ve demiryolu projelerinin yine AK Parti tarafından gerçekleştirileceğini vurguladı.

Zeybekci, 'Bizim hayallerimize onların aklı ermez. Biz AK Parti olarak bugüne kadar sevgi ve saygıyla bu millete hizmet etmenin ve hizmetkar olmanın Allah'ın bir lütfu olduğunu kabul ettik.' diyerek, partinin hedeflerini ve kararlılığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray Valiliği ziyaret etti, Vali Mehmet Ali...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray Valiliği ziyaret etti, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan (sağda) ilde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray Valiliği ziyaret etti, Vali Mehmet Ali...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray Valiliği ziyaret etti, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan (sağda) ilde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'ın Las Vegas Otelinde Araç Patlatan Sürücünün Notları Ortaya Çıktı
2
Bakan Tekin, Kadın Kolları Kongresi'nde CHP'yi Eleştirdi
3
Balıkesir'deki Feci Kazada Hayatını Kaybeden İki Kişi Defnedildi
4
Erdoğan'dan AK Parti Samsun Kongresi'nde Güçlü Mesajlar
5
Erciyes Kayak Merkezi'nde Ziyaretçi Hedefi 3 Milyon
6
Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Filistin'e Destek Yürüyüşü
7
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Michal Nesterowicz ve Soyoung Yoon ile Sahne Alıyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı