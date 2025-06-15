Zeybekci'den Ekonomik İyileşme Vurgusu: 'Türkiye Çarklarını Hızla Dönmeye Başlayacak!'

Denizli'de Ekonomik Beklentiler Gündemde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, 2025'in sonbaharı ve 2026'nın başından itibaren Türkiye'nin ekonomik çarklarının yeniden hızlı bir şekilde dönmeye başlayacağına inandığını ifade etti.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

Toplantıda dünya genelinde yaşanan gelişmelere de değinen Zeybekci, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinden sonra başlayan emperyalizm döneminin endişe verici olduğunu belirtti. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilen konuşmada, "Bebek cinayetleri ve soykırım var. İslam coğrafyası bu duruma sessiz kalmakta," ifadelerini kullandı.

Ekonomide Rahatlama Beklentisi

Türkiye'de ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler veren Zeybekci, enflasyonun son aylarda %1.5 seviyelerine kadar düştüğünü ve yıl sonunda %20'nin hemen üstünde olmasını beklediklerini söyledi. "Bu sonbahardan itibaren rahatlama göreceğiz," diyen Zeybekci, erken coşkuya kapılmamaları gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Nilgün Ök ve İl Başkanı Muhammed Subaşıoğlu da konuşma yaptı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığınca EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

AK Parti Denizli İl Başkanlığınca EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.