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Zeybekci'den Sarayköy Kongresinde İsrail'e Sert Eleştiriler

Nihat Zeybekci, Sarayköy Kongresi'nde Türkiye'nin hedef alındığını vurguladı ve Filistin'e sahip çıkacaklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:21
Zeybekci'den Sarayköy Kongresinde İsrail'e Sert Eleştiriler

AK Parti'li Zeybekci'den Önemli Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Sarayköy İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada önemli değerlendirmelerde bulundu. Zeybekci, Filistin'in ecdadın emaneti olduğunu belirterek, "Bu İsrail soykırımının, İsrail'in zulmünün, o siyonizmin hedefinde Türkiye vardır" dedi.

Millete Hizmet Vurgusu

Zeybekci, Sarayköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tüm dertlerinin bu millete hizmetkar olmak olduğunu vurguladı. "Vatan ve millet için her zaman göreve hazır bir şekilde bekliyoruz" diyen Zeybekci, bu şehirde başları dik yürüyebilen insanların olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Gücü

Zeybekci, dünya genelindeki ekonomik dalgalanmaların Türkiye'yi etkilediğini belirtirken, "Türkiye çok büyük bir devlettir. Dünya Bankası'nın verilerine göre, dünyanın 11. büyük ekonomisiyiz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin edilgen bir ülke olamayacağının altını çizen Zeybekci, etraftaki oluşumların ana hedefinin Türkiye olduğunu ifade etti.

İsrail Saldırılarına Tepki

Zeybekci, İsrail'in saldırılarına da değinerek, "Filistin bizim ecdadımızın bize emanetidir" ifadesini kullandı. Yıl sonunda enflasyonla ilgili hedeflerine ulaşacaklarını belirten Nihat Zeybekci, 2025 yılı ile birlikte piyasalarda bekledikleri canlılığı göreceklerini sözlerine ekledi.

Kongreye Katılım

Mevcut AK Parti Sarayköy İlçe Başkanı Fatma Demirbakan Kurt'un tek aday olduğu kongreye, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek ve eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sarayköy 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sarayköy 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sarayköy 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sarayköy 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sarayköy 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sarayköy 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sarayköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sarayköy 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

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