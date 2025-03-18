Zeybekci: Türkiye'de Faizler ve Enflasyon Yıl Sonunda Düşecek

Elazığ'da Ekonomi Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Elazığ'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Zeybekci, "Faizler düştükçe haziran ve temmuz gibi Türkiye'de paranın yeniden üretime, ticarete, normal hayata doğru dönüştüğünü göreceğiz. Yıl sonu itibarıyla hem faizler hem de enflasyon yüzde 20'li rakamları görecektir." ifadelerini kullandı.

Seçim Süreci ve Ekonomik Gelişmeler

Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti: "Süreci yarın seçim varmış gibi değerlendirmek son derece önemli. Ramazan ayında da parti olarak ziyaretler gerçekleştirdik." Dünyada değişen ekonomik koşullara da değinen Zeybekci, "Dünyada haritalar yeniden çiziliyor. Şartlar, koşullar yeniden yapılandırılıyor." dedi.

Zeybekci, 15 Temmuz'da yaşanan olayların ardından gelen salgının global ekonomiye etkilerini vurgulayarak, "Ekonomi ile ilgili bütün göstergelerimiz pozitif yönde. Hala ekonomiler toparlanamadı." şeklinde konuştu.

Dar Gelirli Vatandaşlar İçin Müjde

Zeybekci, genel bir ekonomik rahatlama beklediklerini belirterek, dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarla ilgili %20'lik bir rahatlama olacağını, gerçek iyileşmenin ise 2026 yılından itibaren yaşanacağını umduklarını söyledi.

Ziyarette Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve partililer de yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (ortada), AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti. Zeybekci, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (ortada), AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti. Zeybekci, burada konuşma yaptı.