Zeygah Ritim Topluluğu Yedikule Hisarı'nda Muhteşem Bir Konser Verdi

Zeygah Ritim Topluluğu, Yedikule Hisarı'nda Konser Verdi

Zeynep Tuna'nın yönetimindeki Zeygah Ritim Topluluğu, tarihi Yedikule Hisarı'nda etkileyici bir konserle izleyicilerin karşısına çıktı. "Defzen Selamlaması" ile temelleri atılan konserde, "Gel Gör Beni", "Katibim", "Zahit Bizi Tan Eyleme", "İnsan İnsan", "Ötme Bülbül" ve "Haydar Haydar" gibi eserler sahne aldı.

Sanatta Kadınların Gücü

Konserin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tuna, kadınların sanatta görünür ve etkin olabileceği bir alan yaratma hedefiyle topluluğun ortaya çıktığını belirtti. "Bu yolculuk, önce küçük bir çemberde başladığımız def atölyeleriyle şekillendi. Her yeni katılanla birlikte büyüyen bir topluluğa dönüştük. Amacımız; kadınların sesini, ritmini, hikayesini sahneye taşımak, ortak bir estetik ve dayanışma dili oluşturmaktır" diye ifade etti.

Gelenekten Modernizme Uzanan Ritimler

Tuna, "Kökü Anadolu’ya, Orta Doğu’ya, Mezopotamya'ya uzanan ritimlerin izini sürüyoruz. Geleneksel halk müziğinden tasavvufi eserlere kadar geniş bir repertuvarımız var" diyerek, eser seçimlerinde duygusal yoğunluğun ve kadın hikayelerinin ön planda olduğunu vurguladı.

Kadın Dayanışması ve Gelecek Hedefleri

Zeygah Ritim Topluluğu'nun orkestrası, 40'ı aşkın kadından oluşuyor. Tuna, "Vokalistler, defzenler ve geleneksel çalgılarla sahneye çıkan çok katmanlı bir topluluğuz. Her konserimiz tematik olarak kurgulanıyor" dedi. Topluluğun, İstanbul'daki çeşitli kültür-sanat merkezlerinin yanı sıra Anadolu şehirleri ve Türk dünyası ile Orta Doğu'ya konser rotası oluşturmayı hedeflediğini aktardı.

Destekleyici Bir Yapının Önemi

Tuna, kadın dayanışmasının ekiplerindeki en büyük motivasyon olduğunu belirtti. "Bir öğrencimizin ilk kez sahneye çıkarken titreyen elleriyle çaldığı ritmin, binlerce kişilik bir salonla buluştuğu an, Zeygah’ın kalbinin atması demektir" şeklinde konuştu.

Bundan dolayı, birçok şehirden ve yurt dışından kadınların kendilerine ulaşarak topluluk kurma isteklerini dile getirdiğini aktaran Tuna, “Cesaret ister ama yalnız değilsiniz. Kendi sesinizi bulmak için adım atmaya başlayabilirsiniz. Emek, sabır ve birlikte olmanın iyileştirici gücüyle her şey mümkün" dedi.

Zeynep Tuna'nın yönetimindeki "Zeygah Ritim Topluluğu, Yedikule Hisarı'nda konser verdi. "Defzen Selamlaması" ile başlayan konserde, "Gel Gör Beni", "Katibim", "Zahit Bizi Tan Eyleme", "İnsan İnsan", "Ötme Bülbül" ve "Haydar Haydar" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvar seslendirildi.

Zeynep Tuna'nın yönetimindeki "Zeygah Ritim Topluluğu, Yedikule Hisarı'nda konser verdi. "Defzen Selamlaması" ile başlayan konserde, "Gel Gör Beni", "Katibim", "Zahit Bizi Tan Eyleme", "İnsan İnsan", "Ötme Bülbül" ve "Haydar Haydar" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvar seslendirildi.