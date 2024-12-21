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Zeynep Ayvacı Şanlı'nın 'Harmony' Sergisi Üsküdar'da Açıldı

Zeynep Ayvacı Şanlı'nın 'Harmony' sergisi, 29 Aralık'a kadar Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:04
Zeynep Ayvacı Şanlı'nın 'Harmony' Sergisi Üsküdar'da Açıldı

'Harmony' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Zeynep Ayvacı Şanlı'nın 'Harmony' adlı resim ve porselen sergisi, Üsküdar'daki Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 29 Aralık'a kadar açık kalacak.

15 Yıllık Sanat Yolculuğu

Sergiye açıklamalarda bulunan Şanlı, 15 yıldır resim sanatıyla ilgilendiğini ve ilk kişisel sergisini gerçekleştirdiğini belirtti. İranlı ressam Javad Soleimanpour'un atölyesinde resim eğitimine başladığını ifade eden Şanlı, "Soft pastel kullanarak klasik yöntemlerin dışına çıkarak kendi yorumumu katıyorum. Bunu uygulayan başka bir ressam yok diye biliyorum." dedi.

Yumuşak Pastelin Özelliği

Şanlı, pastelin yumuşak dokusunun diğer boyalardan farklı bir ayırt edici özellik taşıdığını vurguladı. "Çalıştığım kağıt üzerinde gesso denilen bir maddeyle zımpara etkisi oluşturuyorum. Üzerine pastelleri ekleyerek muhteşem bir renk cümbüşü yaratıyorum," şeklinde konuştu. Ayrıca son 4 yıldır sır üstü porselen boyama yaptığını, 800 derece fırında pişirdiği beyaz porselen üzerindeki desenlerin en az 3 kez fırına girdiğini sözlerine ekledi.

Sergideki Eserler

Serginin içeriği hakkında bilgi veren Şanlı, „İki farklı sanat dalıyla uğraşıyorum ve bu iki dalın uyumunu yansıtmak için böyle bir isim seçtim. Yakın gelecekte de bu iki alan üzerindeki çalışmalarımı sürdürmek istiyorum,” dedi.

Şanlı, “İnsanın ruhunu törpüleyen en güzel şey sanat. Her insanın mutlaka bir sanat dalına dokunması gerekiyor,” diyerek sanatın önemine dikkat çekti.

'Harmony' sergisi, sanatseverleri bekliyor!

Sanatçı Zeynep Ayvacı Şanlı'nın "Harmony" adlı resim ve porselen sergisi Altunizade Kültür ve...

Sanatçı Zeynep Ayvacı Şanlı'nın "Harmony" adlı resim ve porselen sergisi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Sanatçı Zeynep Ayvacı Şanlı'nın "Harmony" adlı resim ve porselen sergisi Altunizade Kültür ve...

Sanatçı Zeynep Ayvacı Şanlı'nın "Harmony" adlı resim ve porselen sergisi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

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Zeynep Ayvacı Şanlı'nın 'Harmony' Sergisi Üsküdar'da Açıldı

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