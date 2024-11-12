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Zeyrek Çinili Hamam Müzesi, Rehberli Turlarla Ziyaretçilerini Bekliyor

Zeyrek Çinili Hamam Müzesi, Osmanlı hamam kültürünü tanıtan rehberli turlarla sanatseverleri ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:29
Zeyrek Çinili Hamam Müzesi, Rehberli Turlarla Ziyaretçilerini Bekliyor

Zeyrek Çinili Hamam Müzesi Ziyaretçilerini Bekliyor

Zeyrek Çinili Hamam Müzesi, keşiflerle dolu restorasyon süreci ve Osmanlı hamam kültürünü tanıma fırsatı sunarak sanatseverleri ağırlıyor. Her çarşamba günleri düzenlenen rehberli turlar sayesinde ziyaretçiler, İngilizce ve Türkçe olarak zengin içeriklerle dolu bir deneyim yaşıyor. Ayrıca, perşembe günleri müzeyi ücretsiz ziyaret etme imkanı bulunuyor.

Osmanlı Döneminden Günümüze Bir Yolculuk

Müze, İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait eserleri sergiliyor. Atelier Brückner tarafından ödüllü bir tasarımla hayata geçirilen müze, teknoloji ve interaktif sergileme yöntemlerini birleştirerek ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Mimar Sinan'ın tasarladığı su ve ısıtma sistemlerini açıklayan şema ve maketlerle açılış yapan müze, aynı zamanda 3 bin parçalık mavi-beyaz İznik çini koleksiyonunu ve restorasyon sürecinin belgelerini sergiliyor.

Osmanlı Hamam Kültürü Sergisi

Bir diğer bölümde ise Osmanlı dönemi hamam kültürü anlatılıyor. Tarihi hamam objeleri arasında havlular, taslar ve değerli metallerle süslenmiş nalınlar özenle hazırlanmış olarak sergileniyor.

Her hafta çarşamba günü gerçekleştirilen rehberli turlara, ek bir ücret ödemeden müze bileti ile katılmak mümkün. Hamam kültürü ve mimariye ilgi duyanlar için bu turlar, İstanbul’un tarihine dair derinlemesine bilgiler sunarken, başarılı restorasyon sürecini de gözler önüne seriyor.

Müze ekibi tarafından düzenlenen turlara katılmak isteyenlerin, "reservation.zeyrekcinilihamam.com" adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Turlar, 15 kişi ile sınırlı kontenjana sahip.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zeyrek Çinili Hamam'ın keşiflerle dolu restorasyon sürecini ve Osmanlı hamam kültürünü tanıma...

Zeyrek Çinili Hamam'ın keşiflerle dolu restorasyon sürecini ve Osmanlı hamam kültürünü tanıma imkanı sunan Zeyrek Çinili Hamam Müzesi, sanatseverleri bekliyor.

Zeyrek Çinili Hamam'ın keşiflerle dolu restorasyon sürecini ve Osmanlı hamam kültürünü tanıma...

Zeyrek Çinili Hamam'ın keşiflerle dolu restorasyon sürecini ve Osmanlı hamam kültürünü tanıma imkanı sunan Zeyrek Çinili Hamam Müzesi, sanatseverleri bekliyor.

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