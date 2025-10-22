Zeytinburnu'da Dağıstan Kültür ve Diller Günü Coşkusu

Dağıstan Kültür ve Diller Günü Zeytinburnu'nda düzenlendi; konferans, sergi, müzik ve yöresel yemeklerle Dağıstan'ın tarih, dil ve kültürü tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 00:24
Dağıstan Türkleri ve Halkları Derneği tarafından "Geçmişten Günümüze Dağıstan Tarihi, Dili ve Kültürü" başlıklı program, Zeytinburnu Nikah Dairesi Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İzmir Dağıstan derneklerinin desteğiyle düzenlendi.

Program akışı

Etkinlik, Dağıstan'ın tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Program kapsamında konferans, sergi ve müzik dinletisi sunuldu; katılımcılara Dağıstan mutfağından örnekler ikram edildi.

Dernek başkanının mesajı

İzumrud Khizrieva, programın açılışında Dağıstan'ı tarihî derinliği olan bir coğrafya olarak tanımladı ve etkinliğin amacını şöyle açıkladı: "Dağıstan'ın dilini, kültürünü ve zengin yapısını tanıtmayı amaçladık." Khizrieva ayrıca, "Dernek olarak Dağıstan'ın zenginliğini yaşatmak ve özellikle Türkiye'deki kardeşlerimize tanınmak adına çeşitli etkinlikler ve kültürel programlar düzenlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı ve programın Dağıstan'ın çok sesli yapısını, zengin halk kültürünü, müziğini, danslarını ve misafirperverliğini yaşatmayı hedeflediğini belirtti.

Dağıstan'ın dilsel ve kültürel mozaiği

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Dağıstan'da pek çok halkın yan yana yaşadığına dikkat çekti. Oğurlu, konuşmasında Dağıstan'da konuşulan dilleri haritalar eşliğinde şöyle sıraladı: Avarca, Lezgice, Dargice, Lakça, Tabasaranca, Rutulca, Agulca, Çeçen-İnguş (Kafkas dil grubu), Kumukça, Nogayca, Terekeme (Türk dil grubu) ve Tatça (Hint-Avrupa dil grubu). Oğurlu, Dağıstan kavramının sadece siyasi bir sınırı ifade etmediğini; yemek, dil yakınlığı, dini kimlik ve mezheplere kadar uzanan ortak bir kültürel aidiyeti tanımladığını vurguladı: "Dağıstan bir kültürün adıdır."

Asar-ı Dağıstan ve tarih çalışmaları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Bal, Mirza Hasan Al-Kadari tarafından 1892'de yazılan "Asar-ı Dağıstan" adlı eserin Dağıstan tarihine ilişkin kapsamlı bilgiler sunduğunu aktardı. Bal, Al-Kadari'nin 1834 doğumlu olduğunu ve Balaken bölgesinde dünyaya geldiğini belirterek, yazarın hem tarihçi hem şair kimliğiyle 19. yüzyıl Dağıstan tarihine ışık tuttuğunu söyledi. Ayrıca eserin Türkçe baskısının 2003'te Tarık Cemal Kutlu editörlüğünde, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yayımlandığını ifade etti.

Alan çalışmaları ve kişisel tanıklıklar

Yeditepe Üniversitesi'nden Zeynep Büşra Sungur, kültürel antropoloji alanında doktorasını yaptığını ve Dağıstan Avarlarından olduğunu söyledi. Ailesinin yaklaşık bir yüzyıl önce Türkiye'ye yerleştiğini aktaran Sungur, bölgenin dil ve kültür yapısına ilişkin saha araştırmalarından elde ettiği bulguları görseller eşliğinde paylaştı. Sungur, Rusya'da ortak dilin Rusça olduğunu ancak kendi köylerinde konuşulan ortak dilin Avarca olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Basri Baba Kebapları tarafından hazırlanan Dağıstan yemekleri katılımcılara sunuldu. Program, Dağıstan müzikleri dinletisiyle sona erdi.

