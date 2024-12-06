Zeytinburnu'nda 6 Katlı Binanın Asansöründe Yangın Çıktı

Zeytinburnu'nda Yangın Panik Yarattı

Zeytinburnu'nda, 2. Matbaacılar Sitesi'ndeki 6 katlı bir binanın asansöründe yangın çıktı. Olay, asansörün bakım çalışmaları sırasında meydana geldi.

Yangının Yerine Hızla Müdahale

Yangının başlamasıyla birlikte, çalışanlar yükselen dumanları görerek dışarı çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Yangının çıktığı binada kağıt, boya ve kimyasal malzeme bulunması nedeniyle, çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak başarıyla söndürdü. Yangının bakım sırasında başladığını belirten Metin Gök, "Asansör yanmış. Önce sitenin görevlileri müdahale etti. Çalışanlar dumanları görünce binadan çıktı." şeklinde konuştu.

Yangın sonucunda binada hasar oluştu.

Zeytinburnu'nda, 6 katlı binanın asansöründe çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeytinburnu'nda, 6 katlı binanın asansöründe çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.