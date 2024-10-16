Zeytinburnu'nda Öğrenci Yurdunda Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Zeytinburnu'nda Korkutan Yangın

Zeytinburnu'nda yükseköğrenim gören kız öğrencilerin kaldığı özel yurtta yangın korkusu yaşandı. Yangın, Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan yurdun alt katındaki otoparkta meydana geldi.

Olayın Sebebi Henüz Belirlenemedi

Edinilen bilgilere göre, otoparkta çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın anında yurtta bulunan öğrencilerin güvenliği için tedbir alındı ve öğrenciler hızlı bir şekilde tahliye edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma olmadan söndürdü.

Yangının ardından yetkililer, olayın sebebini araştırmak için çalışmalarına başladı.

Zeytinburnu'nda özel kız öğrenci yurdunun alt katındaki otoparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeytinburnu'nda özel kız öğrenci yurdunun alt katındaki otoparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.