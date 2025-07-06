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Zeytinburnu'nda Ulusal Dombra Günü Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan'nın Ulusal Dombra Günü Zeytinburnu'nda renkli etkinliklerle kutlandı. Konsolos Amankul, dostluğa vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 21:16
Zeytinburnu'nda Ulusal Dombra Günü Coşkuyla Kutlandı

Ulusal Dombra Günü Zeytinburnu'nda Kutlandı

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, "Ulusal Dombra Günü" etkinliğini Zeytinburnu Abay Kunanbayoğlu Meydanı'nda düzenledi. Bu özel gün, Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Kaymakamlığı'nın destekleriyle gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve çok sayıda davetli katıldı. Amankul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kazak halkının yoğun olarak yaşadığı Zeytinburnu'nda Ulusal Dombra Günü'nü kutlamak için bu etkinliği düzenlediklerini vurguladı.

Dombra Eğitimine İlgi Büyüktü

Başkan Amankul, Zeytinburnu'nda Abay Kunanbayoğlu Okulu'nda, Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle dombra eğitimi verdiklerini belirtti. "Bu kursta herhangi bir kısıtlama yoktu. Her yaştan bireyler için açıldı; 5 yaşından 90 yaşına kadar herkes dombra öğrendi," dedi.

Amankul, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in temmuz ayının ilk pazar gününü Kazakistan'da Ulusal Dombra Günü olarak ilan ettiğini hatırlatarak, "2024 Eylül'de başlayan dombra kursunu en güzel şekilde bitirdiler. Öğrencilerimizle bu özel günü kutlamak için bir araya geldik. Yaklaşık bir senede neler öğrendiklerini hep birlikte göreceğiz. Bu projelerimizi kalıcı olarak yapmak istiyoruz," ifadelerine yer verdi.

Türkiye-Kazakistan Dostluğu Pekişiyor

Konuşmasında, Türkiye ile Kazakistan'ın dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirten Amankul, eğitim, kültür ve ekonomi alanlarındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini vurguladı.

Etkinlik, dombra kurslarına katılan öğrencilerin gerçekleştirdiği performanslarla renklendi ve katılımcılara harika anlar yaşattı.

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun "Ulusal Dombra Günü" kapsamında düzenlediği etkinlik...

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun "Ulusal Dombra Günü" kapsamında düzenlediği etkinlik, Zeytinburnu Abay Kunanbayoğlu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, dombra performansı sunuldu.

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun "Ulusal Dombra Günü" kapsamında düzenlediği etkinlik...

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun "Ulusal Dombra Günü" kapsamında düzenlediği etkinlik, Zeytinburnu Abay Kunanbayoğlu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, dombra performansı sunuldu.

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