Zile'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli: Bir Gün Tatil

Tokat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, "İlçemizde yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca köy ve belde okulları (birleştirilmiş sınıflar dahil) ve özel eğitim okulu da tatil kapsamındadır," denildi.

Diğer okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. Öğrencilerin güvenliği ön planda tutulurken, yağışın etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.