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Zimbabve'de İdam Cezası Kaldırıldı

Zimbabve, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın imzasıyla idam cezasını kaldırdı ve 60 mahkumun cezasını hapse çevirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 08:01
Zimbabve'de İdam Cezası Kaldırıldı

Zimbabve'de İdam Cezası Tarihe Karıştı

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de idam cezası, yeni bir döneme giriş yaparak resmi olarak kaldırıldı. Zimbabve hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, idam cezasının kaldırılmasına dair yasa tasarısını imzaladı.

Mahkumların Ceza Durumu

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, 60 mahkumun mevcut idam cezaları hapse çevrildi. Bu adım, Zimbabve'de ceza adalet sisteminin yeniden şekillendirilmesine yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Geçmişteki Uygulamalar

Zimbabve'de en son idam cezası, 2005 yılında infaz edilmişti. Ülke, yıllardır idam cezasını uygulamaktan kaçınıyordu ve bu karar, insan hakları savunucuları tarafından olumlu karşılandı.

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