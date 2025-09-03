DOLAR
Zimbabve, mısır ithalatını geçici olarak yasakladı

Zimbabve, artan mısır üretimi nedeniyle mısır ithalatını geçici olarak yasakladı; üretim 635 bin tondan 1,3 milyon tona yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 01:43
Tarım Bakanlığı açıklamasına göre, bu yıl düzenli yağışların etkisiyle Zimbabve mısır üretiminde verimli bir hasat dönemi yaşadı.

Açıklamada, ürün bolluğu ve çiftçilere güvenli bir pazar oluşturulması amacıyla mısır ithalatının yasaklandığı ifade edildi.

Ayrıca yasağın geçici olduğu, ilerleyen yıllarda üretimin yetersiz kalması halinde ithalatın yeniden gündeme gelebileceği kaydedildi.

Üretim verileri

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, Afrika'nın güneyinde görülen kuraklık nedeniyle Zimbabve'de mısır üretimi 2024'te önceki yıla kıyasla yaklaşık %60 düşüş göstererek yıllık 635 bin ton seviyesine gerilemişti.

Bu yıl düzenli yağışlarla birlikte mısır üretimi geçen yıla kıyasla %100'ün üzerinde artış kaydederek 1,3 milyon ton seviyesine ulaştı.

Mısır ürünleri Zimbabve halkının temel gıda maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

