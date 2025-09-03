Zimbabve, mısır ithalatını geçici olarak yasakladı
Tarım Bakanlığı açıklamasına göre, bu yıl düzenli yağışların etkisiyle Zimbabve mısır üretiminde verimli bir hasat dönemi yaşadı.
Açıklamada, ürün bolluğu ve çiftçilere güvenli bir pazar oluşturulması amacıyla mısır ithalatının yasaklandığı ifade edildi.
Ayrıca yasağın geçici olduğu, ilerleyen yıllarda üretimin yetersiz kalması halinde ithalatın yeniden gündeme gelebileceği kaydedildi.
Üretim verileri
ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, Afrika'nın güneyinde görülen kuraklık nedeniyle Zimbabve'de mısır üretimi 2024'te önceki yıla kıyasla yaklaşık %60 düşüş göstererek yıllık 635 bin ton seviyesine gerilemişti.
Bu yıl düzenli yağışlarla birlikte mısır üretimi geçen yıla kıyasla %100'ün üzerinde artış kaydederek 1,3 milyon ton seviyesine ulaştı.
Mısır ürünleri Zimbabve halkının temel gıda maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.