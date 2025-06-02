Ziraat Bankası'ndan 84.250 TL Maaş Promosyonu Dikkat Çekti

Çalışanlar Dikkat! Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon Ödemesi

Ekonomik dalgalanmalar günümüz maaşlarının erimesine yol açarken, maaşlara ek ödemeler önemli bir çıkış yolu sunuyor. Bankaların verdiği promosyon ödemeleri, çalışanların ve emeklilerin bütçelerine can suyu oluyor. Özellikle, SGK ile bankalar arasında gerçekleştirilen emekli promosyonları büyük ilgi görüyor.

Son dönemde, bankalar ve kurumlar arasında gerçekleşen maaş promosyonu ihaleleri adeta bir rekabete dönüşmüş durumda. Bankalar, daha fazla müşteri çekebilmek için agresif teklifler sunarken, kurumlar ise en avantajlı teklifi almak için yarışıyor. Bu durum, promosyon ödemelerinin zaman zaman dikkat çekici seviyelere ulaşmasına neden oluyor.

Osmaniye’den Dikkat Çeken Anlaşma

Son gelişme ise Osmaniye’de yaşandı. Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, maaş promosyonu ihalesini tamamladı. Ziraat Bankası, yapılan ihalede sunduğu 84.250 TL'lik promosyon teklifiyle rakiplerini geride bırakarak anlaşmayı kazandı.

Bu promosyon ödemesi, Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki çalışanlara doğrudan aktarılacak. Anlaşma, 3 yıl süresince geçerli olacak ve bu süre zarfında çalışanlar maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alacak. Ayrıca, promosyon anlaşmasıyla birlikte çalışanlar, Ziraat Bankası'nın sunduğu avantajlı bankacılık hizmetlerinden faydalanma imkanı bulacak.