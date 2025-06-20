Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Ziraat Bankası, araç sahipleri için müjdeli bir haberi duyurdu! Banka, HGS etiketi alımında ve ilk yüklemelerde yapılan harcamaların %50'sini geri iade edeceğini açıkladı.

2 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, Bankkart sahiplerini sevindirecek. Toplamda 750 TL Bankkart Lira geri kazanma fırsatı sunulacak.

Kampanyanın Detayları

Bireysel kredi kartı ile HGS etiketi satın alacak müşteriler, etiket bedeli, ilk yükleme bedeli ve otomatik ödeme talimatlarının %50'sini Bankkart Lira olarak geri alabilecek. Örneğin, 1. sınıf araçlar için 135 TL etiket bedeli ve 390 TL'ye kadar olan ilk yüklemenin %50'si iade edilecektir. Ancak bu iade tutarı toplamda 750 TL'yi geçmeyecek.

Mevcut HGS Etiketleri İçin Kampanya

Aktif HGS etiketine sahip olan ve otomatik ödeme talimatı verenler de kampanyadan yararlanabilecek. Araç sınıfına göre belirlenen ilk yükleme tutarının %50'si kadar Bankkart Lira kazanma imkanı bulunuyor.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyadan yararlanmak için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya HGS yazıp 4757’ye SMS göndererek katılım sağlayabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Unutulmamalıdır ki, kampanya yalnızca HGS etiketleri için geçerlidir ve HGS kartları bu kampanyaya dahil değildir. Mevcut HGS etiketini iptal edip aynı plaka ile yeniden etiket alanlar bu fırsattan yararlanamayacaktır. Ayrıca, otomatik ödeme talimatında kullanılan kredi kartının güncellenmesi durumunda da kampanyadan faydalanılamayacağı belirtilmiştir.