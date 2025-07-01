Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek

Ziraat Bankası, Türk tarımının gelişimine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Bankanın düzenlediği "Tarım Ekosistemi Buluşması", sektör temsilcileri ve çiftçiler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Etkinliğin açılışında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarım sektöründe heyecan verici bilgiler paylaştı.

Tarım Kredisi Rekoru

Çakar, tarımsal kredi hacminin tarihî bir rekora ulaşarak 706 milyar lirayı aştığını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, Türkiye'de çiftçilere sağlanan her 100 liralık tarım kredisinin 71 lirası Ziraat Bankası tarafından karşılanmakta. Bu durum, bankanın sektördeki liderliğini pekiştirirken, çiftçiler için ne denli önemli bir güvenilir kredi kaynağı sağladığını gösteriyor.

Devlet Destekleri ile Faiz Yükleri Azaltılıyor

Çakar, toplam 706 milyar liralık kredi hacminin yüzde 90'ından fazlasının devlet destekli, sübvansiyonlu kredilerden oluştuğunu belirtti. Özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçilere sağlanan bu destekler, üreticilerin üzerindeki faiz yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

Genç ve Kadın Çiftçilere Özel Destek

Ziraat Bankası, sadece mevcut çiftçilere değil, geleceğin çiftçilerine de yatırım yapıyor. Alpaslan Çakar, bankanın genç ve kadın çiftçilere yönelik özel bir hassasiyet gösterdiğini, bu gruplara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını ifade etti. 2024 yılı itibarıyla genç çiftçilere sağlanan kredi miktarının 119 milyar TL ve kadın çiftçilere sağlanan kredi miktarının ise 35 milyar TL olduğu bilgisini paylaştı. Çakar, "Gençlerimiz ve kadınlarımız yalnızca iş gücü değil, kırsal kalkınmanın temel dinamikleridir. Onların bu alandaki katkılarını çok önemsiyoruz" dedi.