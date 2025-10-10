Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank öncülüğünde 0.49'a varan dört konut kredisi formülü gündemde; hedef ilk kez ev alacaklar. Duyuru Ekim-Kasım 2025'te bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 09:23
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kamu bankalarının ortak çalışmasıyla, durma noktasına gelen konut satışlarını canlandırmak üzere %0.49'a varan faizlerle dört farklı kredi formülü masada. Sektör kaynakları, planın özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşları hedeflediğini belirtiyor.

Piyasanın durgunluğuna önlem: Amaç barınma ihtiyacını karşılamak

Politika faizlerindeki yükselişin ardından konut satışları ortalama %35 geriledi. Bu düşüşün ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın koordinasyonunda hazırlanan paket, konut talebini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Masadaki dört model

Kulislerden sızan bilgilere göre, üzerinde çalışılan dört kredi seçeneği ve koşulları şöyle:

TOKİ Sosyal Konut Modeli

Dar gelirli ve genç ailelere yönelik bu modelde %0.49 faiz ve 240 ay vade öngörülüyor. 2023'te yoğun ilgi gören TOKİ modelinin tekrar canlandırılması hedefleniyor; kamu desteğiyle kira öder gibi uzun vadede ev sahibi olma imkanı sunulması amaçlanıyor.

İlk Konut Alacaklara Özel Paket

Özellikle orta gelir grubundaki ilk kez konut alacaklar için tasarlanan seçenek, %0.64 faiz ile 180 ay (15 yıl) vade sunmayı planlıyor.

İnşaat Sektörünü Canlandırma Paketi

Arz tarafını da destekleyecek bu formülde %0.69 faiz ve 120 ay (10 yıl) vade öngörülüyor; amaç inşaat sektörüne ivme kazandırmak.

Hazine Destekli Model

Hazine desteğiyle hayata geçirilmesi planlanan alternatif modelde %0.79 faiz ve 180 ay vade bulunuyor; bu seçenek de özellikle ilk defa ev alacaklara yöneliktir.

Uygulama takvimi ve beklentiler

Bankacılık kaynakları ve sektör temsilcileri net tarih vermese de, düzenlemenin Ekim 2025 sonu veya en geç Kasım 2025 başı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilmesinin beklendiğini aktarıyor. Ekonomi uzmanları, %0.49 veya %0.69 gibi düşük oranların açıklanması halinde ertelenen talebin hızla canlanacağını öngörüyor.

Öne çıkan koşul: İlk kez ev sahibi olmak

Bankacılık kaynakları yeni konut kredisi paketinin en önemli şartının alıcının ilk kez ev sahibi olacak kişi olması olduğunu vurguluyor; devlet desteğinin önceliği barınma ihtiyacını karşılamak.

