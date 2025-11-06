Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde Sağlıkçılar Yeşil Kurdela ile Organ Bağışına Dikkat Çekti

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde organ bağışı farkındalığı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 3.9 Kasım Doku ve Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, toplumda organ bağışı bilincini artırmayı hedefledi.

Katılımcılar

Etkinliğe; Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sevilen Köktürk, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Tosun ve yönetimi ile birlikte tüm hastanede görev yapan sağlık çalışanları katıldı.

Mesaj ve sembol

Etkinlikler kapsamında "Bir bağış, bir hayat" mesajı ile topluma umut aşılandı. Tüm katılımcılar organ bağışının önemine vurgu yapmak amacıyla yeşil kurdele takarak farkındalık çağrısında bulundular.

